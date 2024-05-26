مفاجأة.. لن تتخيل ما تفعله أرجل الدجاج بقلبك ودماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لا تقتصر فوائد أرجل الدجاج على كونها طعاما شهيا يحبه الكثير من الأشخاص، بل تخفي فوائد صحية عديدة، يأتي على رأسها تأثيرها الملحوظ على صحة القلب والدماغ، وفقا لموقعي "healthline"، و"livestrong".

تأثير تناول أرجل الدجاج على القلب

تحتوي هذه الوجبة على السيلينيوم، وهو عنصر غذائي يؤدي دورا مهما في حماية الأوعية الدموية من التلف، ما يعزز صحة القلب بشكل عام.

وغنية أيضا بالكولاجين، الذي يحافظ على مرونة وقوة القلب وتحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يُسهم "الإيلاستين" هو بروتين آخر موجود في الأوعية الدموية، على تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب الأخرى.

تأثير تناول أرجل الدجاج على الدماغ

أرجل الدجاج غنية بفيتامين ب 12 الذي يعزز صحة الدماغ والجهاز العصبي، بالإضافة إلى، التقليل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية.

فوائد أخرى لـ أرجل الدجاج

تقوية العظام والوقاية من التهاب المفاصل.

خفض نسبة السكر بالدم.

إنقاص الوزن، لاحتوائها على الكولاجين.

الحفاظ على أنسجة الجلد وتقوية العضلات.

تحسين الجهاز الهضمي.

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