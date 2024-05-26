تنبؤات منجم هندي تثير الرعب.. هل العالم على وشك حرب عالمية جديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف منجم هندي يدعى "كوشال كومار" في منشور له عبر منصة "Medium" وشاركه أيضا على LinkedIn أن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ بعد أسابيع.

وكومار هو منجم هندي يستخدم الرسوم البيانية التي تظهر محاذاة الكواكب للتنبؤ بالأحداث المستقبلية، بحسب ما ذكر موقع "ndtv" وصحيفة "مترو" البريطانية.

وأوضح المنجم أن عام 2024 كان من المتوقع أن يكون مثير للقلق فيما يتعلق بظروف الحرب في جميع أنحاء العالم.

ويعتقد كوشال أنه يوجد فرصة كبيرة لبدء الحرب العالمية الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو الشهر المقبل، بالرغم من أن يومي 10 و29 يونيو قد يكون لهما رأي آخر أيضا.

وأضاف كوشال أن بعض الحكام قد يجدون صعوبة شديدة في التعامل مع هذا الأمر، ومن المرجح أن يعاني بعضهم من مرض خطير أو قد يستقيلون، بجانب حدوث اضطرابات سياسية.

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