خمس علامات تحذيرية لـ السرطان قد لا تلاحظها.. مريض يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشعر رجل بريطاني بالندم بعد أن تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء غير القابل للشفاء منذ عام تقريبًا، لأنه لم يولي المزيد من الاهتمام للأعراض المحتملة للمرض.

تفاقمت أعراضه بسبب إصابته بالتهاب السحايا قبل وقت قصير من تشخيص إصابته بالسرطان، لذلك في ذلك الوقت كان يُعتقد أن الكثير من الأعراض التي يعانيها مرتبطة بهذا المرض، بسبب صحيفة إكسبريس البريطانية.

والإجابة البسيطة على سؤال طبيبه حول سبب عدم اكتشاف الأطباء في المستشفى الذين يعالجونه من التهاب السحايا أنه مصاب بالسرطان هو أن مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لا تعمل بهذه الطريقة، لقد كانوا يبحثون فقط عما اعتقدوا أنهم سيجدونه، بدلاً من التحقيق في جميع المشكلات المحتملة.

ويقول المريض: "لم ألاحظ هذه العلامات الخمسة ولكن إذا واجهت أيًا منها، فيجب عليك أن تخبر طبيبا".

قد لا تكون علامة على وجود السرطان ، ولكن بغض النظر عن المشكلة، فكلما أخبرت عن شيئ أسرع، كلما أمكن علاجك بشكل أسرع.

التعب الشديد

في العام الماضي، بينما كنت أبحث عبر جوجل عن طرق مختلفة لطهي البروكلي، كنت مقتنعًا بأنني متعب لأنني لم أحصل على ما يكفي من الفيتامينات في نظامي الغذائي .

كنت مرهقًا في معظم الأوقات ولم أتمكن من تحديد السبب، ولكن إذا كنت تشعر بأن مستوى التعب لديك أعلى بكثير من المعتاد، فإنني أنصحك بمراجعة طبيب لأنه قد يكون أحد أعراض مشكلة أكبر.

ألم في الظهر

في الرابعة والأربعين من عمري، لم أصل بعد إلى مرحلة صرير ركبتي عند نهوضي من الأريكة، لكني كنت أشعر بألم في الظهر، لم أشعر بالانزعاج عندما شعرت بألم طفيف في أسفل ظهري بعد الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة أو بعد الجلوس على مكتبي في المنزل.

اختفى هذا الألم بعد جلسة العلاج الكيميائي الأولى، ما جعلني أعتقد أنه ربما كان ناجمًا عن ورم.

الدم في البراز

يعد هذا دليلًا كبيرًا على احتمال وجود سرطان الأمعاء أو مشكلة أخرى في جسمك ويجب عليك إخبار طبيبك في أقرب وقت ممكن.

حتى يتم تشخيص إصابتي بسرطان الأمعاء، كنت أتساءل دائمًا كيف يمكن لأي شخص اكتشاف ذلك، وأقترح أن أفضل شيء يمكنك فعله هو البحث عن الدم أو مسحة حمراء على ورق التواليت عند استخدام الحمام.

آلام عند استخدام المرحاض

لو أنها حدثت في كل مرة ذهبت فيها إلى المرحاض لكنت أخبرت طبيبي عن آلام عانيت منها.

بدلًا من أن تكون مثلي، أحثك على الاعتقاد بأنه لمجرد أن الألم ليس مستمرًا، فإن سبب الألم سيظل موجودًا بداخلك وأفضل طريقة لبدء العلاج هي إخبار طبيبك.

فقدان الوزن الشديد

بعد إقامتي في المستشفى بسبب التهاب السحايا، قمت بوزن نفسي لمعرفة المقدار الذي فقدته.

لم ير طبيبي الأمر بهذه الطريقة، وأشار إلى أن فقدان الوزن هذا لم يكن صحيًا وربما كان بسبب مشكلة بداخلي.

إذا وجدت نفسك تفقد الوزن بسرعة ولا يوجد تفسير لذلك، فاحجز لنفسك موعدًا مع الطبيب.

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