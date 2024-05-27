اختبار بسيط لقياس درجة ترطيب الجسم- طبيب يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور يارسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض الباطنة، إلى أنه يجب الحفاظ في الطقس الحار على ترطيب الجسم لتجنب الإصابة بالجفاف أو ضربة الشمس.

وأوضح يارسلاف أنه يوجد اختبار بسيط مهم خاصة لكبار السن، ويتضمن قرص جلد الجانب الخلفي من اليد بخفة وتركه، وإذا ظلت طية الجلد أكثر من ثلاث ثوان، فمن المحتمل جدا أن الجسم يعاني من الجفاف.

لذلك يجب إعادة النظر في نظام الماء والملح وتجديد السوائل التي يفقدها الجسم خلال عملية العرق في الطقس الحار، وفقا لصحيفة "Gazeta.Ru".

كما يشير لون البول الداكن إلى مستوى مرتفع لجفاف الجسم، ما يعني أن الجسم قد بدأ يقتصد بالمياه.

ويسبب عدم شرب بعض الأشخاص السوائل في الطقس الحار إلى الإصابة بضربة شمس.

ويجب شرب الماء دائما حتى قبل الشعور بالعطش، ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.

كما على الأشخاص الذين يعملون في الطقس الحار في أماكن مكشوفة أن يشربوا 400-500 ملليلتر من السوائل كل 30-40 دقيقة.

ويفضل شرب المياه المعدنية، ولكن ليس المياه المعدنية الطبية التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن المستخدمة في علاج حالات مرضية معينة.

ولكن يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة جدا من الماء الذي لا يحتوي على معادن (مثل تلك التي توفرها مرشحات التناضح العكسي) إلى التسمم المائي. كما يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على السكر والكحول".