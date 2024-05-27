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الامارات | رحلة كل المواسم في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة كل المواسم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الرحلة التي لا تفوّت في دبي بين ضفتي الخور، والتي لابد أن يجرّبها ضيوف المدينة، إذ لا تكتمل الزيارة إلا بها، فهي صالحة في كل المواسم والفصول، حيث العبور على متن «العَبرة» التقليدية، من ديرة إلى بردبي، والعكس، للاستمتاع بجولة بحرية جماعية سريعة، لا ترهق الجيب، ولا تتطلب سوى درهمين، وتتيح للسياح تجربة مميزة لاكتشاف دبي من بقاع مختلفة، والتقاط مناظر خلابة للمعالم الجميلة التي تكسو الجانبين، مع ضمان السعادة وختم الأمان من محطة الانطلاق، وحتى مرسى الوصول على الطرف الآخر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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