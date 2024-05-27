الامارات | جلسات تخاطب افتراضية مع أخصائيي علاج عيوب النطق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واجهت أخصائية علاج اضطرابات النطق لدى الأطفال، لين شيريد، تحديات مستمرة من أجل تقديم العلاج عبر مقدمي الرعاية في مراكز الرعاية التقليدية.

وتشير الأبحاث إلى أن علاج عيوب النطق الذي يقوده مقدمو الرعاية، والذي يتضمن تدريب المرضى على التقنيات العلاجية لبناء المهارات لاستخدامها في المنزل، يمكن أن يكون فعالاً للغاية.

في المقابل، وكما لاحظت شيريد أثناء عملها، فإن اتصال المعالجين مع مقدمي الرعاية غالباً ما يكون محدوداً، إلى جانب وجود العديد من الحواجز التعليمية والتقنية الكبيرة التي تعرقل هذا التواصل.

وفي عام 2020 ومع بدايات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، رأت شيريد أن أمامها فرصة لكي تحاول استخدام نموذج جديد لعلاج اضطرابات الكلام باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يكون مقدمو الرعاية «في مركز الرعاية»، على حد تعبيرها.

وتعاونت شيريد مع قرينتها نيك بارابرا، وسبنسر ماجلوف، وريان هينوجوسا، لإنشاء منصة «إكسبريسبل»، التي تقدم جلسات تخاطب افتراضية فردية مع أخصائيي علاج عيوب النطق والتخاطب.

ونقل موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ماجلوف، قوله: «إنه إلى جانب الرعاية المتزامنة التي تقدمها منصة (إكسبريسبل)، فإنها تتضمن أيضاً برمجة منزلية للوسائط المتعددة، وأنشطة تدريبية تفاعلية أسبوعية، ودعماً للمعالجين بالرسائل النصية القصيرة، وغير ذلك الكثير».

وأضاف أنه «مع استخدام هذه المنصة لن تقتصر جلسات علاج عيوب النطق على مرة أو مرتين أسبوعياً، دون مشاركة مقدم الرعاية».

ويتم الحصول على خدمات منصة «إكسبريسبل» بمقابل مالي. وبعض شركات التأمين الأميركية تغطي هذه الخدمة، في حين يمكن للمستخدمين سداد المقابل عبر وسائل دفع خاصة. كما تعمل المنصة على التوفيق بين المرضى والمتخصصين في علاج عيوب النطق الذين يستطيعون تلبية احتياجات المريض.