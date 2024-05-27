خطر خفي لصحتك.. احذر تناول مشروبات الطاقة بكثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور آشوت غريغوريان أخصائي طب وجراحة الأوعية الدموية، من خطورة تناول مشروبات الطاقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

وأوضح آشوت أن مشروبات الطاقة تؤثر سلبيا على الجسم، وذلك لأنها تحتوي على الكافيين والتاورين وغوارانا، ويزداد تأثيرها السلبي عند تناول 3-4 عبوات منها خلال 2-3 ساعات، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

كما أن تناول مشروبات الطاقة بإفراط قد يؤدي إلى مشكلات القلب، والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب ومضاعفات في البطين والرجفان والسكتة القلبية.

وحذر أخصائي طب وجراحة الأوعية الدموية مرضى القلب وخاصة الشباب من تناولها، لأنها يمكن أن تسبب تجلط الدم.

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