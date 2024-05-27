طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج بتكات جديدة.. «الريحة هتجيب آخر الشارع»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لسان العصفور بالدجاج من الوصفات اللذيذة، التي يمكن اللجوء إليها خاصة في حالة ضيق الوقت، وتحتاج ربة المنزل إلى وصفة سريعة، وليست مملة أو تقليدية، لذا أوضحت الشيف توتا مراد ببرنامج «عيش وملح»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة لإعداد الوصفة، والحصول على مذاق لذيذ، مثل مطاعم الأكل الشرقي، الذي يشتهر بطواجن لسان عصفور مختلفة النكهة والريحة.

المقادير:

كيس لسان عصفور محمر.

بصلة مفرومة ناعم.

ثوم مفروم.

طماطم مبشورة ناعم جدا.

ملح حسب الذوق.

فلفل أسود.

دجاج مكعبات.

٤ كوب مرقة مغلية.

الطريقة:

في وعاء على النار يوضع القليل من الزيت، ويترك حتى يسخن جيدا ثم تضاف مكعبات الدجاج، حتى نحصل على لون ذهبي ويضاف لسان العصفور والبصل والجزر ونقلب حتى تندمج المكونات ويضاف الثوم الشرائح ونقلب وتوضع المرقة الساخنة، ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان وتغطى وتترك على نار هادئة حتى تنضج.

تقدم الوصفة مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي، ويمكن استبدال مكعبات الدجاج بقطع من اللحمة أو كرات الكفتة.