نقع الأرز لمدة 4 ساعات قد يحميك من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم الأشخاص من الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة أرز دسمة، ولكن نقعه في الماء لبضع ساعات قبل الطهي قد يمنع هذه المشكلة، لأن ذلك قد يؤثر على مؤشر نسبة السكر في الدم GI والملف الغذائي العام.

وأوضحت دكتورة جي سوشما، أخصائية التغذية الهندية أن المؤشر الجلايسيمي GI يقيس سرعة رفع الكربوهيدرات الموجودة في الطعام لمستويات السكر في الدم.

ويتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بشكل أبطأ، ما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وتوفير طاقة أكثر استدامة، وفقا لصحيفة "Indian Express".

ولكن من خلال نقع الأرز وخاصة الذي يحتوي على نسبة عالية من النشأ، يساعد ذلك التحلل الأنزيمي في خفض نسبة السكر في الدم،ما يقلل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله.

وعند نقع الأرز، فإنه يخضع للتحلل الإنزيمي، ومن ثم تحطيم الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات أبسط، ما يساعد على هضم الأرز وبالتالي يسهل على الجسم هضم وامتصاص العناصر الغذائية التي يحتوي عليها.

الفوائد

زيادة الانهيار الإنزيمي لتوافر الفيتامينات والمعادن، عن طريق تحطيم مضادات المغذيات مثل حمض الفيتيك والعفص، كما أن هذه المركبات قد تمنع امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، لذا فإن تقليل مستوياتها من خلال النقع يحسن امتصاص العناصر الغذائية بشكل عام من الأرز.

هل يوجد آثار جانبية لنقع الأرز؟

لا توجد آثار جانبية كبيرة مرتبطة بهذه الممارسة عند القيام بها باعتدال، وأوصت بعدم نقع الأرز لأكثر من أربع ساعات لأن بعض الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماء قد تبدأ في التسرب إلى الماء، مما يسفر عنه تقليل المحتوى الغذائي الإجمالي.

كذلك توصي اختصاصية التغذية أيضًا بشطف الأرز المنقوع جيدا قبل الطهي، لأنه يساعد على إزالة النشا الزائد المنطلق، مما يؤدي إلى أرز مطبوخ أكثر رقة وقوام أفضل.

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