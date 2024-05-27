منها الكركم.. 5 أعشاب تطرد السموم من الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول الأعشاب قد يسهم في تحسين أداء الجسم وتنقية الدم وإزالة السموم من الجسم.

وكشف موقع"WIO News" أبرز 5 أعشاب تطرد السموم من الجسم.

الكركم

يعمل مخفف طبيعي للدم وتقليل الالتهاب وسلاسة الدم.

الهندباء

تسهم في دعم وظائف الكبد وإزالة السموم، كما أنها مدرة للبول، ما يساعد الكلى على تصفية الشوائب من الجسم.

برسيم المروج

يتميز هذا النوع من الأعشاب بتأثيراته الإيجابية على ترقق الدم وإزالة السموم، ويحتوي النفل الأحمر على الأيسوفلافون، الذي يمكن أن يدعم مسارات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

النيم

يتمتع النيم بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله عشبًا قويًا لتنقية الدم، يساعد على إزالة السموم ويدعم الجهاز المناعي.

شوك الحليب

تُطلق عدة أسماء على شوك الحليب مثل السلبين المريمي أو الخرفيش ويشتهر بقدرته على دعم صحة الكبد، وهو أمر بالغ الأهمية لتنقية الدم من السموم.

ويساعد المركب النشط، سيليمارين الموجود بها، على حماية خلايا الكبد ويعزز تجديدها.

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