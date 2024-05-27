للحفاظ على صحته ولمعانه.. متى الوقت المناسب لقص أطراف شعرك؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل الشعر المختلفة، مثل التقصف والهيشان والتساقط والجفاف، وبسبب تعرضه لأضرار مختلفة بسبب تبدل المناخ، واستخدام أدوات التصفيف مثل المكواه والسشوار، ويتسبب كل ذلك في تقصف أطرافه مما يتطلب منهن قصه بشكل منتظم.

كم مره يجب عليكِ قص أطراف شعركِ

وخلال هذا التقرير، نوضح عدد المرات التي يجب عليكِ قص أطراف شعركِ فيها بشكل سنوي لتتمكني من الحافظ على مظهره الحيوي؟، وفقًا للدكتورة حنان ندى، أستاذ الأمراض الجلدية.

خطوات مهمة في العناية بالشعر

تقول أستاذ الأمراض الجلدية، إنه من الطبيعي أن تنمو بصيلة الشعر 1 سنتيمتر كل شهر أي معدل 12 سنتيمتر في كل عام وتحرص بعض السيدات على قص الأطراف بشكل منتظم ودوري خاصةً إذا كانت متقصفة، وبعضهن تخاف من قص الأطراف حفاظا على طوله، على الرغم من أنها أفضل وسيلة للحفاظ على مظهره الصحي وتعزيز نموه وطوله.

ولكي تتعرف السيدة أو الفتاة على الوقت المناسب، لقص أطراف الشعر المتقصفة، أوضحت أستاذ الأمراض الجلدية، إنه لا يوجد قاعدة محددة، والأمر يعتمد فقط على نوعية الشعر والنتيجة النهائية التي تريدها، لكن خصلة الشعر الناعم تحتاج لقص الأطراف أكثر من خصلة الشعر الثقيل، خاصةً أنه يفقد حجمه عندما يزداد طوله، ويصبح قص أطرافه ضروري لحيويته.