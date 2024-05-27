أطعمة شائعة تصيبك بالسكتة الدماغية.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن ونشرت النتائج في مجلة علم الأعصاب، أن تناول الأطعمة الفائقة المعالجة بإفراط مثل رقائق البطاطس والبيتزا، قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلات الذاكرة والسكتة الدماغية.

وأوضح فريق البحث من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، أنه قد تكون هناك صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الفائقة المعالجة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح، واحتمال التدهور المعرفي والحالات الطبية المهددة للحياة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة 30239 شخصا تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكثر، وتم متابعتهم لمدة 11 عاما في المتوسط.

وقام المشاركون بملء استبيانات حول ما يأكلونه ويشربونه، واستطاع الباحثون تحديد مقدار الطعام الفائق المعالجة الذي يتناوله كل شخص في المتوسط يوميا.

وفي نهاية الدراسة، تم تشخيص إصابة 768 شخصا بضعف إدراكي، و1108 بسكتة دماغية.

وكشف التحليل أن زيادة بنسبة 10% في كمية الأطعمة الفائقة المعالجة المستهلكة، ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 16%.

وارتبط تناول المزيد من الأطعمة غير المصنعة بانخفاض خطر الضعف الإدراكي بنسبة 12%.

كما ارتبط تناول الأطعمة الفائقة المعالجة بكثرة بالإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8%، والأطعمة الأقل معالجة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.

وقال معد الدراسة، الدكتور ويليام كيمبرلي أن النتائج تظهر أن درجة معالجة الطعام تلعب دورا هاما في صحة الدماغ بشكل عام.

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