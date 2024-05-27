إحداها تلاحظها في الليل.. 23 علامة تنذر بإصابتك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - السرطان مرض خطير يمكن علاجه إذا تم اكتشافها مبكرا، لذا يجب بعد ملاحظة أي علامات غير عادية استشارة الطبيب فورا.

يوجد 23 عرض شائع غالبا ما يتم تجاهله قد يشير إلى الإصابة بالسرطان، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومن ضمن الأعراض التي لا يمكن ملاحظتها إلا في الليل "التعرق الزائد"، والمعروف باسم التعرق الليلي.

وتتضمن هذه الحالة التعرق الغزير الذي يبلل ملابس النوم والفراش، على الرغم من النوم في بيئة باردة، وعادة ما يحدث بسبب انقطاع الطمث أو القلق أو تناول بعض الأدوية مثل المنشطات ومضادات الاكتئاب أو نقص السكر في الدم.

وتشمل الأعراض الـ 23 التي يجب توخي الحذر بشأنها:

- التعرق الليلي الغزير جدا

- التعب

- النزيف أو الكدمات الغير المبررة

- الألم الغير المبرر

- فقدان الوزن غير المبرر

- ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم

-شامة جديدة

- تغيير في شامة موجودة

- تغيرات في الجلد أو قرحة لا تشفى

- صوت أجش أو سعال لا يزول

- سعال الدم

- صعوبة في البلع

- ضيق التنفس

- حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

- تغيرات غير عادية في حجم أو ملمس الثدي

- الانتفاخ المستمر

- فقدان الشهية

- تغير في عادة الأمعاء

- وجود دم في البراز

- نزيف مهبلي غير متوقع

- دم في البول

مشاكل في التبول

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