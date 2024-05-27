كيف يؤثر تناول البيض على مرضى القولون العصبي؟.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لكن ماذا عن تأثيره على مرضى القولون العصبي؟

تأثير تناول البيض على مرضى القولون

وفقا لموقعي "verywellhealth"، و"health" يختلف تأثير البيض على مرضى القولون العصبي من شخص لآخر، فهو مصدر غذائي مفيد للعديد من المصابين بالقولون العصبي، بالإضافة إلى احتوائه على بالبروتين والدهون الصحية.

لكن على النقيض الآخر، يعاني البعض من الإمساك أو حساسية تجاه بروتينات بياض البيض أو من ردود فعل على المحتوى العالي من الدهون في صفار البيض.

لذا، من الضرروي استهلاكه بكميات قليلة ومراقبة تأثيره على الجسم.

وفي حال الشعور بأي أعراض مزعجة، مثل الانتفاخ أو آلام البطن أو الإسهال، يجب التوقف عن تناوله واستشارة الطبيب المختص فورا.

أعراض متلازمة القولون العصبي

ألم البطن.

الانتفاخ.

الإمساك.

التشنج.

الإسهال.

غازات البطن.

عوامل تهيج القولون العصبي

- يؤدي اتباع نظام غذائي فقير بالعناصر الغذائية الأساسية إلى اختلال توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يزيد من أعراض القولون العصبي.

- الإصابة بحساسية تجاه بعض الأطعمة، مثل الجلوتين ومنتجات الألبان وفول الصويا والذرة.

- تسبب بعض أنواع الخضروات، مثل القرنبيط والملفوف والقرنبيط، أعراضا لدى بعض مرضى القولون العصبي.

- الإصابة بخلل في توازن البكتيريا المعوية.

- تؤدي بعض أنواع العدوى المعوية، مثل السالمونيلا أو بكتيريا الإشريكية القولونية، إلى التهاب الأمعاء وخلل في توازن البكتيريا، ما يسبب أعراض القولون العصبي.

- التوتر والقلق من العوامل التي تُزيد تفاقم أعراض القولون العصبي.

تجاهل ممارسة التمارين الرياضية.

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