أغلى من الذهب.. نوع توابل يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تتميز القرفة برائحتها ونكهتها المميزة، واستخداماتها المتعددة في المطبخ، لكن هذه التوابل السحرية تمتلك خصائص وقدرة فعالة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وفقا لموقع "thehealth".

تأثير القرفة على مستويات الكوليسترول:

غنية بمضادات الأكسدة

تتمتع القرفة بقدرة على حجب مسار الكوليسترول الضار في الدم، ما يمنع ترسباته على جدران الشرايين، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالكوليسترول.

علاج الالتهابات

تعمل مركبات القرفة المضادة للالتهابات على تقليل مستويات الالتهاب في مجرى الدم، ما يُسهم في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

إنتاج الكوليسترول الجيد

تساعد هذه التوابل على رفع مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يؤدي دورا مهما في حماية القلب من خلال استرجاع الكوليسترول الضار من الشرايين، وإعادة توطينه في الكبد لإزالته من الجسم.

تعزيز الدورة الدموية

إحدى أهم فوائد القرفة هي قدرتها على تحسين الدورة الدموية، وذلك لاحتوائها على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، وهذا أمر ضروري لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

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