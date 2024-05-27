يتجاهلها كثيرون.. 5 أعراض غير متوقعة لسرطان العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يؤثر سرطان العظام على الحوض أو عظام الذراعين والساقين، ويمكن استخدام العلاج الجراحي أو الكيميائي أو الإشعاعي، اعتمادا على نوع سرطان العظام.

وكشف موقع "مايو كلينيك" أنواع سرطان العظام:

الساركوما العظمية.

الساركوما الغضروفية.

ساركوما إيوينج.

أعراض سرطان العظام:

آلام العظام.

التورم بالقرب من المنطقة المصابة.

ضعف العظام.

الإرهاق.

فقدان الوزن غير المبرر.

أسباب سرطان العظام:

قد يكون السبب عوامل وراثية أو التعرض لإشعاع سابق.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر شوربة المواسير على كليتيك؟.. لا تتناولها في هذه الحالة

هذا ما يحدث للسكر في الجسم عند تناول البطيخ.. مفأجاة

ماذا يحدث لقلبك وضغط الدم في الطقس الحار؟.. احذر التعرض للشمس

عرض إذا شعرت به في الصدر.. اذهب إلى الطبيب فورا

هل تدمع عيناك عند التثاؤب؟.. لن تتوقع السبب