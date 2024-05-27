تحذير من الوقوف أمام المروحة في الجو الحار.. هذا ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يؤدي لعدم القدرة على تحمل هذا الطقس، ما يدفع البعض إلى الوقوف أمام المروحة لتبريد أجسامهم، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة، بحسب ما ذكره موقع amerisleep.

يثير الحساسية

تنشر المراوح الغبار وعث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية الأخرى في الغرفة.

واستنشاق ذلك يزيد من الحساسية كما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل مثل العطس المفرط وسيلان الأنف والعينين وحكة في الحلق وصعوبات في التنفس، لذا إذا كنت عرضة للربو والحساسية وحمى القش، فإن هذه المواد المسببة للحساسية الداخلية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

الإصابة بالجفاف

يمكن أن يسبب الوقوف أمام المروحة جفاف الأنف والحلق، وغالبًا ينتج عن الجفاف المفرط الإفراط في إنتاج المخاط، ما يسبب التهاب الجيوب الأنفية والصداع وانسداد الأنف، لذا يفضل تناول الماء طوال اليوم لزيادة الترطيب.

جفاف العيون

البقاء أمام المروحة يتسبب في جفاف العين، لذا زيادة تدفق الهواء يزيد من جفافها، وقد تواجه صعوبة في فتحها جيدًا، كما يجعلها متهيجة ويزداد الشعور بالحكة، لذا يكون من الضروري استخدام قطرات مخصصة.

تفاقم آلام العضلات

يزيد التعرض إلى الهواء بشكل مباشر من الشعور بتقلص العضلات، وخاصًة لدى الحالات التي تعاني بالفعل من ألم عضلي مسبقًا، فقد يتفاقم الأمر عند النوم مع تشغيل المروحة حيث يؤدي الهواء إلى توتر العضلات وتشنجها.

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