بدون أدوية.. 5 مشروبات تساعد في علاج الصداع المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

يمكن أن يكون الصداع متعبا للأعصاب، ويجد معظمنا الراحة من خلال تناول حبوب المسكنات، التي يتبعها عدد من الآثار الجانبية، وتوجد بعض المشروبات البسيطة التي يمكن أن تعالج الصداع بشكل طبيعي، وفقاً لما ذكر موقع"times of India".

1. مشروب اليانسون

يتمتع اليانسون بخصائص طبية تساعد في شفاء الصداع الناتج عن الصداع النصفي بشكل طبيعي، فإن شرب اليانسون عن طريق تصفية ماء اليانسون في كوب وإضافة ملعقة من العسل، قد يساعد هذا العلاج من منع الصداع.

2. مشروب النعناع

تساعد الرائحة القوية والخصائص الطبية للنعناع في تخفيف تصلب العضلات وتهدئة الأعصاب، مما يساعد مشروب النعناع في تقليل الألم الناتج عن الصداع المفاجئ.

3. مشروب الزنجبيل

الزنجبيل مشروب يمكن أن يساعد على الفور في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، فقط قم بتقطيع وقشر واحدة من الزنجبيل مع كوبين من الماء، ثم قم بغلي الماء وبمجرد أن يخفف الماء إلى النصف أشربه مع ملعقة صغيرة من العسل، وهذا يعمل العجائب للصداع.

4.​ مشروب ماء بالليمون

من أكثر المشروبات البسيطة والفعالة لعلاج الصداع المفاجئ هو ماء الليمون، فهو فعال في جميع أنواع الصداع تقريبًا، ما عليك سوى غلي الماء وعصر نصف ليمونة أو ليمونة واحدة، فهذا المشروب يعمل كمزيل للسموم ويساعد في طرد السموم من الجسم ويعمل بشكل رائع على علاج الصداع الناتج عن مشاكل في الجهاز الهضمي.

​5. مشروب الشاي بالنعناع

شرب شاي بالنعناع يساعد في تحسين صحة الأمعاء ويخفف من الانزعاج، وتهدئة الأعصاب، مما يساعد أيضًا في تقليل الألم الناتج عن الصداع، ويساعد الكافيين المتواجد في على تحسين المزاج.

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