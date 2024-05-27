لن تتخيل تأثير شوربة الكوارع على صحة العظام.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكوارع من الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية تساهم في توفير فوائد صحية مختلفة، ولكن يتساءل البعض تأثيرها على صحة العظام.

وبحسب ما ذكره موقع whatsfordinner، webmd، إليك تأثير تناول الكوراع على صحة العظام.

تحتوي الكوارع على جيلاتين، والبروتين الذي يحتوي على "الحمض الأميني التربتوفان"، و يساعد هذا الحمض الأميني الجسم في مقاومة هشاشة العظام عن طريق تعزيز الكولاجين في العظام والمساعدة في تقليل الألم والالتهابات، وتقليل خطر الإصابة بالكسور المتكررة، وتقوية المفاصل ما يجعلها وجبة قيمة للجميع وخاصًة كبار السن والأطفال.

والكوارع من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وهو عنصر حيوي لقوة العظام، كما تساعد في تعزيز صحة القلب والعضلات والأعصاب.

فوائد أخرى

تقوية الشعر والبشرة والأظافر

يساعد الجيلاتين الموجود في العظام على تقوية الأظافر ونمو الشعر، كما يعمل على تحسين مرونة البشرة ما يجعل له خصائص مضادة للشيخوخة.

تعزيز صحة جهاز المناعة

تحتوي الكوارع على الزنك والمغنيسيوم وغيرها من المغذيات الدقيقة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة لمحاربة الأمراض.

كما يساعد الفسفور الموجود في الجسم على بناء عظام وأسنان صحية، بينما يعتبر السيلينيوم أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

بناء الخلايا

يساعد البروتين الموجود في الكوارع على إنتاج الخلايا التي تشكل العضلات والعظام والدم والجلد والغضاريف، كما أنه يساعد جهاز المناعة على العمل بأفضل حالاته ويساعد في الدفاع عن الجسم ضد الأمراض.

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