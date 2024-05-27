طريقة عمل بطاطس بالكريمة والجبنة.. حضريها في 10 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاس تعد من المكونات المفضلة لدى الأشخاص خاصة الأطفال، لذلك تحرص الأمهات على تحضيرها بوصفات مختلفة كنوع من التغيير في الطعم، لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل بطاطس بالكريمة والجبنة مثل الجاهزة.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها طريقة عمل بطاطس بالكريمة والجبنة على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، وجاءت المقادير كالتالي:

2 بطاطس قطع

كوب كريمة

2 كوب حليب

ملعقة صغيرة دقيق

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل

1 مكعب مرق

1 عود روزماري

جبن موتزاريلا مبشور

خطوات التحضير

في البداية نقوم برفع البطاطس مع الكريمة واللبن والدقيق والثوم والملح والفلفل ومكعب المرقة والموتزاريلا

تترك حتى السلق

ثم نقوم بوضع البطاطس في البايركس وتضاف الموتزاريلا على الوجه

وتخبز في الفرن حتى تمام احمرار الوجه

وتقدم ساخنة

طريقة عمل البطاطس بالجبنة

المقادير

كيلو بطاطس مسلوقة مهروسة.

زعتر جاف.

فلفل رومي.

ثوم.

3 بيضات.

خل.

كمون.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

جبنة بيضاء.

جبنة موتزاريلا.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بتشويح الثوم في الزيت على النار.

نضيف له الفلفل الرومي والكمون والخل والملح والفلفل الأسود.

نقوم بخلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع البيض.

يضاف الخليط للبطاطس.

نقوم بإضافة الزعتر ويقلب الخليط مع الجبنة البيضاء، ويوضع الخليط في صينية.

ترش الجبنة الموتزاريلا على الوجه، ثم توضع بالفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة

المقادير

بطاطس مسلوقة ومهروسة

لبن

زبدة

ملح وفلفل

جوزة الطيب

جبنة شيدر أو موتزاريلا

مرقة

زعتر طازج

روزماري

بيض

كوب بقسماط

زيت للقلي

خطوات التحضير