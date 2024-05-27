هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الوجبات السريعة.. 6 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون الوجبات السريعة، لكن هل تعرف خطورة تناولها بشكل مفرط كل يوم على الصحة؟.

وبحسب موقع thehealthsite، فإن تناول الوجبات السريعة يوميا يمكن أن يسبب 6 مشكلات خطيرة، ليست قصيرة المدى فحسب، بل لها تأثيرات طويلة المدى للغاية، وهي:

السمنة

الأطعمة السريعة مليئة بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والسعرات الحرارية والسكر، وكلها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة في النهاية .

الإصابة بأمراض القلب

تحتوي الأطعمة السريعة على مكونات تزيد من خطر الإصابة بالكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وانسداد القلب والسمنة، وكلها يمكن أن تسبب أنواعًا متعددة من مشكلات القلب.

ارتفاع نسبة الكوليسترول

لا تحتوي الأطعمة السريعة على أي عناصر غذائية ولكنها محملة بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم واللحوم المصنعة، وكلها تنطوي على خطر التسبب في مشكلات الكوليسترول، قد يحدث هذا بشكل خاص للأشخاص الذين يستهلكونها بشكل متكرر.

مشكلات الخصوبة

الوجبات السريعة يمكن أن تضعف صحتك الإنجابية، بالنسبة للرجال، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة وكمية الحيوانات المنوية.

يسبب تناول الوجبات السريعة التهابًا مزمنًا، وبالتالي تتأثر صحتك الإنجابية.

الاختلالات الهرمونية

التغذية السليمة ضرورية للحفاظ على توازن الهرمونات، عندما لا يحصل جسمك على ذلك ويحصل بدلاً من ذلك على جميع الآثار السيئة للوجبات السريعة، فإنه يعطل الهرمونات لديك ما يسبب أعراض متعددة.

الإصابة بمرض السكري

الإفراط في تناول الوجبات السريعة قد يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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