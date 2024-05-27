10 علامات تدل على نقص فيتامين B في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

فيتامين B هو مجموعة مهمة من العناصر الغذائية الحيوية للحفاظ على الصحة والحيوية بشكل عام، يتكون من 8 فيتامينات مختلفة، يؤدي كل منها دورًا فريدًا في دعم الوظائف الخلوية والحفاظ على مستويات الطاقة عالية، ومع ذلك، فإن نقص أي من فيتامينات B يمكن أن يؤدي إلى أعراض مختلفة تشير إلى خلل في مستويات العناصر الغذائية في الجسم، وتوجد 10 علامات تشير إلى نقص فيتامين B، وفقاً لما ذكر موقع”times of india”.

1- التعب المستمر

الشعور بالإرهاق الدائم رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يكون علامة على نقص فيتامين B، حيث إن فيتامينات B جزء لا يتجزأ من إنتاج الطاقة داخل الخلايا، وبدون إمدادات كافية، قد يواجه جسمك صعوبة في تحويل الطعام إلى طاقة بكفاءة، ما يجعلك تشعر بالاستنزاف والخمول.

2.التنميل والوخز

الوخز أو التنميل، خاصة في اليدين أو القدمين أو الأطراف الأخرى قد يكون بسبب نقص فيتامين B12، الذي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على وظيفة الأعصاب الصحية، وبدون ما يكفي من فيتامين B12، قد تتعطل الإشارات العصبية، مما يؤدي إلى هذه الأحاسيس غير المريحة.

3.ضعف العضلات

يمكن أن يشير ضعف العضلات، المصحوب بشعور عام بالضعف الجسدي، إلى نقص بعض

فيتامينات B، وهذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة العضلات وقوتها، ويمكن أن يؤدي عدم وجود مستويات كافية منها إلى ضعف العضلات وحتى صعوبة أداء المهام الروتينية.

4. تقرحات الفم

قد تكون تقرحات الفم المتكررة أو الشقوق في زوايا الفم علامة على عدم كفاية مستويات فيتامينات B، وخاصة B2 “الريبوفلافين” وB3 “النياسين”، وتؤدي هذه الفيتامينات دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية، ويمكن أن يظهر نقصها على شكل تقرحات مؤلمة أو تهيج في الفم.

5. الدوخة والدوار

الدوار خاصة عند الوقوف بسرعة قد يكون أحد أعراض انخفاض مستويات فيتامين B12، وهو أمر ضروري للحفاظ على ضغط الدم الصحي والدورة الدموية، بدون كمية كافية من فيتامين B12، قد تواجه نوبات من الدوخة أو الدوار، خاصة عند حدوث تغييرات مفاجئة في الوضع.

6. خفقان القلب

يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب أو سرعتها، المعروف باسم الخفقان، مؤشرا آخر على نقص فيتامين B، تلعب فيتامينات B دورًا حاسمًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تؤدي المستويات غير الكافية إلى خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

7. ضيق في التنفس

الصعوبة في التقاط أنفاسك، حتى أثناء المجهود البدني الخفيف قد يكون بسبب نقص فيتامين B، خاصة نقص B12، يمكن أن يضعف إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى حالة تعرف باسم فقر الدم، دون ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين إلى الأنسجة، قد تعاني من ضيق في التنفس، حتى مع الحد الأدنى من النشاط.

8. اضطرابات في الرؤية

قد تشير الرؤية الضبابية أو اضطرابات الرؤية إلى نقص في بعض فيتامينات B، مثل B2 “الريبوفلافين” وتلعب هذه الفيتامينات دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العين والوظيفة البصرية، ويمكن أن يؤدي نقصها إلى أعراض مثل عدم وضوح الرؤية أو تعب العين أو الحساسية للضوء.

9. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن في بعض الأحيان ربط الإمساك أو مشاكل الجهاز الهضمي، بمستويات غير كافية في الجسم من فيتامينات B، وخاصة فيتامينات B المشاركة في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وبدون ما يكفي من فيتامينات B، قد تصبح العمليات الهضمية بطيئة، مما يؤدي إلى أعراض مثل الإمساك أو عسر الهضم.

10 فقر الدم

فقر الدم، الذي يتميز بنقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم، يمكن أن يكون نتيجة خطيرة لنقص فيتامين B، وخاصة نقص B12، بدون ما يكفي من فيتامين B12 في الجسم لدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية، قد تواجه أعراض فقر الدم، مثل التعب والضعف وشحوب الجلد.

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