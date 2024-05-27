للرجل.. ما تأثير التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة لمدة 30 يوما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تجاهل العلاقة الحميمة عند التقدم في العمر من العادات الشائعة التي يفعلها الكثير من الرجال، يمكن أن يرتبط ذلك بكثرة المشاغل والمهام اليومية، ولكن يجهل أن لذلك مخاطر على الصحة.

وبحسب ما ذكره موقع menshealth، إليك تأثير التوقف عن العلاقة الحميمة لمدة 30 يومًا على صحة الرجال.

الإصابة بالعجز الجنسي

توصلت دراسة منشورة بالمجلة الأمريكية للكب عام 2008 إلى أن ضعف الانتصاب كان أكثر شيوعا لدى الرجال الذين يتجاهلون العلاقة الحميمة في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، مما يزيد من خطر الإصابة بالعجز الجنسي.

وأظهرت بعض الأبحاث أن القذف بشكل منتظم قد يوفر للرجال حماية ضد الإصابة بضعف الانتصاب والعجز الجنسي.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

نشرت دراسة عام 2010 في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، أن ممارسة الجماع مرتين على الأقل أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50%، وذلك لأنها تقلل من التوتر والقلق الذي يزيد من أمراض القلب والأوعية الدموية، لذا الإمتناع عن الجماع يزيد من خطر الإصابة.

الإصابة بسرطان البروستاتا

توصلت دراسات متعددة أن عدم الاستمناء لمدة 4 إلى 7 مرات خلال الأسبوع، يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لذا يفضل الحرص على ممارسة العلاقة الحميمة على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا لتجنب إلحاق الضرر بصحة البروستاتا، خاصًة لدى كبار السن.

ضعف جهاز المناعة

هزات الجماع مفيدة بصورة كبيرة على جهاز المناعة، وأجرى علماء النفس كارل تشارنيتسكي وفرانسيس برينان جونيور دراسة حيث طلبوا من المرضى الذين يمارسون الجنس مرة أو مرتين في الأسبوع تقديم عينات من اللعاب.

ووجدوا أن تلك العينات تحتوي على تركيز عالٍ للغاية من الجلوبيولين المناعي A المضاد لنزلات البرد وأمراض أخرى، وبالتالي تبين أن العلاقة الحميمة المنتظمة تعزز من صحة جهاز المناعة لدى الرجال.

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