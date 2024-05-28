زيت الأفوكادو .. فوائد مذهلة للبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت مجلة "فرويندين" الألمانية عن فوائد زيت الأفوكادو المذهلة للعناية بالبشرة، مشيرة إلى أنه يُشبه زيت جوز الهند في خصائصه، لكنه لا يحظى بنفس الشهرة والانتشار حتى الآن.

وأوضحت المجلة أن زيت الأفوكادو غني بنسبة 85% من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أحماض أوميجا 3 و9، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامينات E وA وD.

وهذه المكونات مزيجا مثاليا للعناية بالبشرة، حيث تُضفي عليها خصائص ترطيب فائقة، وتساعد على امتصاص المواد الفعالة الأخرى بشكل أفضل.

فوائد زيت الأفوكادو للبشرة

ترطيب البشرة الجافة والمتشققة والحساسة، بفضل محتواه العالي من حمض البالميتوليك.

مكافحة الاحمرار والحكة والتهاب البشرة، لأنه غني بأحماض أوميجا 9.

تناسب جميع أنواع البشرة، مثل البشرة الدهنية وغير النقية، حيث لا يُسبب انسداد المسام.

مكافحة شيخوخة البشرة، بسبب احتوائها على الفيتامينات المتعددة التي تُحفز تجديد الخلايا.

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