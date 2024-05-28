الامارات | إعادة عرض «إنقاذ الجندي رايان» في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعاد في صالات السينما الفرنسية عرض فيلم «سايفينغ برايفت راين» (إنقاذ الجندي رايان) لستيفن سبيلبرغ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لإنزال نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية الذي يتناوله العمل الشهير.

ويُعرض الفيلم في السادس من يونيو المقبل في 300 صالة سينما بفرنسا، في إطار إحياء هذا الحدث الذي غيّر مسار الحرب العالمية الثانية.

ويتولى توم هانكس في الفيلم دور النقيب جون ميلر، المكلّف مع مجموعته بالعثور على الجندي جيمس راين (مات ديمون)، الذي قُتل أشقاؤه الثلاثة في المعارك، في أعقاب المعركة الطاحنة التي خاضتها قوات الحلفاء خلال تنفيذها الإنزال على شواطئ منطقة نورماندي الفرنسية.

وتُظهر المشاهد القتالية خلال العملية الإنقاذية خلف خطوط العدو ضراوة المعارك، والخسائر البشرية الفادحة التي نجمت عن هذه العملية التي كانت محطة حاسمة في تحرير فرنسا.