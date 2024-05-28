الامارات | لوحتان اختفتا بشكل غامض تعودان للظهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد اختفائهما بشكل غامض من متحف كونستهاوس في زيوريخ، الذي يضم إحدى أرقى المجموعات الفنية في سويسرا، عادت لوحتان للظهور في ظل ظروف لاتزال غير واضحة، وأكد المتحف أول من أمس، أن العملين «عادا إلى الظهور في حالة جيدة وسيُتاح قريباً عرضهما مجدداً بين المجموعات». وفي أوائل عام 2023، فقد متحف كونستهاوس لوحتين مؤطرتين موضوعتين خلف زجاج واقٍ؛ الأولى لروبرت فان دن هوكه من منتصف القرن الـ17 تصوّر جنوداً في معسكرهم، والثانية عمل من نوع الطبيعة الصامتة يُظهر مزهرية بتوقيع الفنان ديرك دي براي ويرجع تاريخها إلى 1673. ولاتزال عودة اللوحتين لغزاً، إذ أوضح متحف كونستهاوس أنه بسبب تحقيقات الشرطة الجارية «لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات في هذا الوقت».