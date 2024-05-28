الامارات | حفل توقيع يليق بالكتّاب الإماراتيين في يومهم.. تقديراً لكل صاحب كلمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي الذي يصادف 26 مايو، احتضنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، أول من أمس، حفلاً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة خلال العام الجاري، بمشاركة 27 كاتباً إماراتياً أصدروا مؤلفاتهم في شتى صنوف الإبداع.

وتحولت المناسبة إلى طقس تواصلت خلاله الأجيال الإبداعية مع بعضها بعضاً، وتعرف الأدباء المخضرمون إلى الكتّاب الشباب، وعاشوا جواً من تبادل الأفكار والآراء في ألفة عكست حالة وطنية لحملة القلم، في ضيافة مؤسسة العويس الثقافية.

وشارك في حفل التوقيع كل من الكُتّاب: عبدالغفار حسين (شاهد على عصر زايد)، والدكتور عبدالعزيز المسلّم (فات الزمن) شعر عامي، والدكتور عبدالخالق عبدالله (رحلتي إلى هارفارد.. خواطر أكاديمي إماراتي)، وصالحة غابش (ورق الذكريات)، وعلي عبيد الهاملي (قال الراوي.. تأملات واستنباطات وحالات تأثر)، والدكتورة بديعة الهاشمي (القصة القصيرة جداً في الخليج العربي)، والدكتورة مريم الهاشمي (التحولات السردية في الأدب الإماراتي.. الرواية الإماراتية دراسة فنية)، وعلي العبدان (الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة)، وسالم بوجمهور (صقر عُماني)، وعلي الشعالي (حيوات بنكهة الرمان) مجموعة قصصية، وعلي العمودي (مسافر بلا حدود)، وطالب غلوم طالب (الصقر الذي يُنفى)، ولولوة المنصوري (قفص الأمواج)، وشيخة الجابري (ولد الحطاب)، ونادية النجار (ملمس الضوء)، والدكتور خالد أحمد الملا (الشيخ زايد بن خليفة.. أمير بني ياس وحاكم أبوظبي)، ويعقوب الشامسي (من خاطر لخاطر)، ونبيل حريبي الكثيري (بيت بوحمدان) مسرحية، والدكتورة نورة صابر المزروعي (التشافي بالموسيقى)، ومحمد أحمد المحمود (اليوازي)، ومصبح خميس المزروعي (زيارات الشيخ زايد إلى منطقة الظفرة)، ومريم الغفلي (غافة العذبة)، والدكتورة عائشة الغيص (حمدان وخيرات القيظ)، ونجيبة الرفاعي (ابحثُ عني) مجموعة قصصية، ونورة القبيسي (غيث محارب التوحد) قصة للأطفال، وهند الخالدي (صديقة غير مرئية) قصة للأطفال، وعبدالعزيز عبدالله (أساطير الرياضة الإماراتية).

وأكدت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن حفل توقيع الكتب يعكس توجهها نحو الأقلام الجادة التي تلعب دوراً في تنمية الوعي، ويأتي تقديراً لكل صاحب كلمة يستخدم قوة ناعمة لترسيخ قيم وطنية في وجدان القراء، ويؤكد على دور الثقافة في الارتقاء بالأمم وتقدمها، وتقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل الدولة وخارجها.

حضور لافت

حضر الاحتفالية وحفل التوقيع عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية، من بينهم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتور سليمان موسى الجاسم، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، الدكتور سلطان العميمي، والأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، وعدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة والقراء، الذين حرصوا على اقتناء الكتب الممهورة بتوقيع مبدعيها.

. 27 كاتباً إماراتياً شاركوا في حفل التوقيع.