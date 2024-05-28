مكملات زيت السمك.. سلاح ذو حدين لصحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة سانت لويس الأمريكية عن مفاجأة، حيث أشارت إلى أن مكملات زيت السمك، التي يُوصى بها عادة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، تُشكل خطرا على صحة الأشخاص الذين يتمتعون بصحة قلب جيدة.

ووفقا للدراسة، فإن تناول مكملات زيت السمك بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الأصحاء، بينما يفيد أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة أكثر من 415 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: شملت أشخاصا يتمتعون بصحة قلب جيدة ولم يتناولوا مكملات زيت السمك.

المجموعة الثانية: أشخاصا يتناولون مكملات زيت السمك بانتظام.

تم تتبع المشاركين على مدار 12 عاما لرصد أي تغيرات في صحتهم القلبية الوعائية.

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة في النهاية إلى أن مشاركين أصيبوا بالرجفان الأذيني، رغم تمتعهم في البداية بصحة جيدة للقلب والأوعية الدموية، وعانى كثيرون من قصور القلب وأصيب آخرون بسكتة دماغية وبنوبات قلبية.

وأظهر تحليل إضافي أن الاستهلاك المنتظم لمكملات زيت السمك، تأثيرات مختلفة على صحة القلب والأوعية الدموية وتطور المرض وخطر الوفاة المبكرة.

وذكر الباحثون أن المشاركين، الذين لم تكن لديهم أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية عند بداية الدراسة، ارتبط تناول المكملات الغذائية المنتظمة مع زيت السمك بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بـ 13%، وزيادة التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية بـ 5%.

وعلى الجانب الآخر كان المشاركون، الذين عانوا بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة أقل عرضة لهذه المشكلات بتناول مكملات زيت السمك بانتظام، فضلا عن انخفاض خطر الإصابة بعيوب القلب بـ 9%.

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