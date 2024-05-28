لصاحبات "الجسم الممتلئ".. نصائح لاختيار الفستان المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تواجه العديد من النساء صعوبة في اختيار الفستان المناسب لقوامهن، خاصة صاحبات الأرداف العريضة.

لكن، ذكرت مجلة "Jolie" بعض النصائح لاختيار الفستان المثالي لإطلالة مميزة.

الفستان على شكل حرف A:

يتميز هذا التصميم بكونه ضيقا في الجزء العلوي من الجسم، ثم يتسع تدريجيا إلى الأسفل، تساعد هذه القصة على إخفاء عيوب الأرداف العريضة وخلق توازن في قوام الجسم.

الفستان الواسع مع حزام:

يمكنك أيضا اختيار فستان واسع مع حزام عند منطقة الخصر، فهذا التصميم يُسهم في صرف النظر عن الأرداف العريضة.

نصائح إضافية:

يُنصح باختيار فساتين من خامات انسيابية مثل الشيفون أو الحرير، حيث تساعد هذه الخامات على إخفاء عيوب الجسم بشكل أفضل.

اختاري فساتين بألوان محايدة وهادئة مثل الأسود أو الأزرق الداكن.

ابتعدي عن الطبعات الكبيرة والكرانيش في الجزء السفلي من الجسم، لأنها تُسلط الضوء على عيوب الأرداف.

ارتدى حذاء بكعب عال، تعمل هذه الحيلة على إطالة السيقان، ما يمنحك مظهرا أكثر رشاقة.