«مش هتروحي للكوافير».. طريقة عمل حمّام كريم منزلي بأقل تكلفة لشعر ناعم ولامع

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ترغب بعض الفتيات والسيدات في الذهاب إلى صالونات الكوافير لإعداد حمام كريم لشعرهن، والحفاظ على صحته وجماله، ولكن ثمّة خطوات يمكن اتباعها في المنزل للحصول على نفس النتيجة بأقل تكلفة مادية.

أوضح موقع «style» بعض الخطوات لإجراء حمام كريم في المنزل، بنفس نتيجة الكوافير، التي تجعل الشعر ناعمًا ولامعًا.

خطوات عمل حمام كريم في المنزل

تبدأ الخطوة الأولى بغسل الشعر بالماء والشامبو، ويفضل استخدام نوع جيد، حتى لا يضر بالشعر، وبعدها يشطف جيدًا بالمياه، لإزالة أي أتربة أو عرق من فروة الرأس، ويتم تجفيف الشعر من المياه، باستخدام فوطة نظيفة.

توضع كمية من الكريم على الشعر ويدلك باستمرار، حتى يتوزع على فروة الرأس بالكامل، ثم يفضل ربط الشعر وتغطيته بفوطة أو أي قماشة، ويشترط أن تكون ساخنة، حتى تؤدي نتيجة فعالة، ولابد من تغييرها عندما تجف، ويمكن ترك الفوطة الساخنة مدة من نصف ساعة إلى ساعة كحد أقصى.

تكرار حمام الكريم مرة واحدة أسبوعيًا

أما الخطوة الثالثة فهي غسل الشعر جيدًا بالمياه الدافئة أو الساخنة، للتخلص من أي كريم، وبعدها يجفف، ويمكن إعداد حمام الكريم بتلك الطريقة مرة أسبوعيًا، فالإفراط في ذلك الأمر يؤثر بشكل سلبي على الشعر.