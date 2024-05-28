4 ألوان ملابس تجذب لك البعوض في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، أن هذه الحشرات المزعجة تنجذب إلى ألوان محددة بينما تتجاهل ألوان أخرى، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أوضحت الدراسة أن البعوض ينجذب بشكل خاص إلى الألوان التالية:

الأحمر.

البرتقالي.

الأسود.

السماوي.

في المقابل، يتجاهل البعوض الألوان التالية:

الأخضر.

الأرجواني.

الأزرق.

الأبيض.

أشار الباحثون أن سبب انجذاب البعوض للألوان الحمراء والبرتقالية والسوداء والسماوية هو ارتباطها بثاني أكسيد الكربون، وهو أحد أهم مصادر جذب البعوض.

وقال جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن: "هناك 3 إشارات رئيسية تجذب البعوض أنفاسك وعرقك ودرجة حرارة بشرتك، في هذه الدراسة، وجدنا إشارة رابعة وهو اللون الأحمر".

وتتبعت الدراسة سلوكيات إناث بعوض الحمى الصفراء والزاعجة المصرية، عندما تعرضت لأنواع مختلفة من الإشارات البصرية والروائح.

وراقب الباحثون الحشرات في غرف اختبار مصغرة كانت مليئة بالرائحة وأنماط بصرية مختلفة، بما في ذلك نقطة ملونة أو يد بشرية.

وبدون أي محفز للرائحة، تجاهل البعوض النقطة الموجودة في الغرفة، بغض النظر عن لونها.

وعندما تمت إضافة رشة من ثاني أكسيد الكربون، طار البعوض نحو النقاط الحمراء أو البرتقالية أو السوداء أو السماوية، وتجنب النقاط الخضراء أو الزرقاء أو الأرجوانية.

ويزفر البشر ثاني أكسيد الكربون، الذي يجعل عيون البعوض تفضل أطوال موجية معينة في الطيف البصري، كما ينجذب البشر إلى مخبز معين بعد شم رائحة الخبز الطازج.

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