علامات غير واضحة لمرض السكري.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - أشار أطباء في مستشفى خيمكي بمقاطعة موسكو إلى أن عدم التئام الجروح لفترة طويلة قد يكون أحد الأعراض غير الواضحة التي تدل على الإصابة بمرض السكري.

وأوضح الأطباء أن ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل مستمر يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تشمل احتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية، والقصور الكلوي، والعمى، وحتى تقرحات في الأطراف السفلى تتطلب بترها في النهاية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أعراض مبكرة تحذيرية

أولى علامات الإصابة بداء السكري غالبا ما تكون غير محددة، وتشمل الشعور بالضعف، والعطش الشديد، وكثرة التبول، بالإضافة إلى بطء التئام الجروح حتى الصغيرة منها.

عوامل الخطر

الإفراط في تناول الحلويات والمعجنات.

شرب الكحول.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

عدم ممارسة التمارين الرياضية.

الإجهاد المستمر.

السمنة.

الوراثة.

طرق الوقاية

اتباع نمط حياة صحي غني بالخضروات والفاكهة.

التخلص من الوزن الزائد.

تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

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