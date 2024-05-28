3 مشروبات تناولها كل صباح يطرد السموم من الجسم.. متوفرة وغير مكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يُعاني الجسم بشكل يومي من التعرض للعديد من السموم، من خلال الطعام الذي نتناوله والهواء الذي نتنفسه والمنتجات التي نستخدمها، وتُؤدي تراكم هذه السموم في الجسم إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل التعب والإرهاق وضعف الجهاز المناعي وأمراض الجلد.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب إن هناك مشروبات إذا اعتدت على تناولها بشكل يومي تساعدك على حماية جسمك من السموم، خاصةً في فترة الصباح.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن الماء بالليمون من أفضل المشروبات التي تساعد على طرد السموم من الجسم، وتحفيز الكبد، وتنشط خلاياه لأنه غني بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم يعزز من صحة المناعة.

عصير الجزر

وأشارت إلى أن مشروب الجزر بالبرتقال من المشروبات التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض لأنه غني بقنبلة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي الذي يعزز من صحة المناعة.

شاي الزنجبيل

وأوضحت أن مشروب شاي الزنجبيل من المشروبات التي تخلص الجسم من السموم، وتحسن من صحة الجهاز الهضمي، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهابات.

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