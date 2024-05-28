6 أدوات منزلية يجب التخلص منها بعد انتهاء صلاحيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - يهتم الكثيرون بنظافتهم وصحة أفراد عائلاتهم، ويسعون لتوفير احتياجاتهم من الأدوات المنزلية، ولكن، مع مرور الوقت، تنتهي صلاحيتها دون أن ننتبه.

ووفقًا لموقع "Summit Life"، هناك بعض الأدوات المنزلية التي يجب التخلص منها فور انتهاء صلاحيتها، حفاظًا على صحتك ونظافتك، وهي:

فرشاة الأسنان:

استخدام فرشاة الأسنان بعد 3 إلى 4 أشهر من الاستعمال، يُفقدها فعاليتها في تنظيف الفم وإزالة الجير ومكافحة أمراض اللثة.

المطهرات:

تتراوح مدة صلاحية المطهرات من سنة إلى 3 سنوات.

بعد انتهاء الصلاحية، تفقد فعاليتها في قتل الجراثيم، ما يؤدي إلى العدوى أو إبطاء التئام الجروح.

الضمادات اللاصقة:

تصبح الضمادات اللاصقة أقل لزوجة بعد 2 إلى 3 سنوات من تاريخ الصنع، ما يقلل من قدرتها على حماية الجروح.

كما يؤدي استخدام ضمادة منتهية الصلاحية إلى العدوى أو ضعف التئام الجروح.

أدوات سيليكون الخبز:

تتراوح مدة صلاحية أدوات سيليكون الخبز من 5 إلى 10 سنوات، وتصبح هذه الأدوات غير فعالة مع فقدانها لخصائصها غير اللاصقة أو تشوه شكلها.

فرش تنظيف الشواية:

ينصح باستبدال فرشاة تنظيف الشواي سنويا، تصبح الفرشاة تالفة بعد عام من الاستخدام، ما يؤثر على تنظيف الشواية بشكل فعال.

قفازات الفرن:

تفقد قفازات الفرن فعاليتها بعد 2 إلى 5 سنوات، وبالتالي تكون غير آمنة لحماية اليدين من الحروق، وتسبب تراكم البكتيريا والروائح.

ألواح البلاستيك للتقطيع:

بعض أنواع الأسطح البلاستيكية يمكن أن تتآكل في فترة تتراوح ما بين 1 إلى 3 سنوات، خاصة مع الاستخدام المتكرر.

وتتجمع بداخلها بقايا الطعام والرطوبة، ما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة التي تسبب أمراضا غذائية خطيرة.

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