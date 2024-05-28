فوائد لن تتخيلها لشرب الماء صباحا على الريق.. إكسير للصحة والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شرب الماء من أهم العادات الصحية التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الجسم وحيويته، ولكن هل تعلم أن شرب الماء صباحا على معدة فارغة له فوائد مذهلة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الماء شريان الحياة ومهم بصفة عامة لصحة الجسم والعيش حياة هنيئة.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن تناول الماء بصفة مستمرة وعلى معدة فارغة يكون له فوائد أسرع وأفضل، ومن بينها ما يلي:

- تنشيط الدورة الدموية:

يساعد شرب الماء على معدة فارغة على تنشيط الدورة الدموية، ما يحسن من وصول الأكسجين بشكل أفضل لجميع أنحاء الجسم.

- تحسين الكلى

يساعد تناول الماء كل صباح على طرد السموم من الجسم وتنقية الكلى من الشوائب، وتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

يقلل من الإمساك الصباحي

يساعد تناول الماء صباحا على تليين الأمعاء وتحسين حركة الطعام فيها، ما يقلل من الإمساك.

وأشارت إلى أن شرب الماء على معدة فارغة يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية والحفاظ على جسمك مثالي.

وأشارت إلى عدة فوائد أخرى لتناول الماء بصفة عامة:

تحسين البشرة.

تعزيز صحة الدماغ.

الشعور بالحيوية.

كما نصحت بوضع شرائح من الليمون والنعناع في كوب الماء قبل التناول حسب الرغبة للشعور بالانتعاش والحيوية في حر الصيف.

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