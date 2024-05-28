تحذير من شرب الماء مع البطيخ.. ماذا يفعل الخلط بينهما في الجهاز الهضمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثيرون عن أطعمة مثل البطيخ، والتي تحتوى على نسبة عالية من الماء لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن تناوله مع الماء قد يسبب المزيد من المشكلات، بحسب ما ذكر موقع "health".

مشكلات الجهاز الهضمي

البطيخ يحتوي على 96% من الماء، لذلك لا يفضل شرب الماء بعد تناوله، لأن ذلك قد يعيق الجهاز الهضمي عن طريق تخفيف العصارات الهضمية.

التهابات المعدة

ولأن البطيخ يحتوي على الفركتوز، فإن شرب الماء بعد تناوله قد يؤدي إلى الإصابة بالتهابات المعدة.

انتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي

شرب الماء بعد تناول البطيخ يؤدي إلى انتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

الإسهال

تناول السوائل بعد البطيخ قد يؤدي إلى الإسهال أو الانتفاخ أو القيء.

حموضة المعدة

تناول البطيخ مع الكثير من السوائل قد يبطئ عملية الامتصاص والهضم في المعدة، ما يؤدي إلى حموضة المعدة.

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