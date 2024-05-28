احذر المشروبات الغازية مع الأكل.. لن تتخيل ما تفعله في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شرب المشروبات الغازية أثناء الطعام من العادات الشائعة التي يفعلها الكثيرون، ظنا منهم أن هذه العادة تساعد على تسهيل عملية الهضم.

ووفقا لموقع "the health"، نوضح تأثير تناول المشروبات الغازية مع الأكل على الجسم:

ارتفاع نسبة السكر بالدم

تناول المشروبات الغازية أثناء تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات، يُشكل خطرا على صحة الإنسان، حيث يؤدي إلى ارتفاع حاد في مؤشر نسبة السكر في الدم، وهذا بدوره يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.

يؤثر على صحة عظامك

تحتوي أيضا على نسبة عالية من الفوسفور، الذي يُعيق امتصاص الكالسيوم في الجسم.

والكالسيوم معدن ضروري لصحة العظام، ونقصه يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل هشاشة العظام والكسور.

الحرمان من العناصر الغذائية

تناول هذه المشروبات مع الوجبات يقلل من فرص شرب العصائر الطبيعية أو الماء، ما يحرم الجسم من الاستفادة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها لأداء وظائفه.

الجفاف

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين المعروف بخصائصه المُدرة للبول، ما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

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