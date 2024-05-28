الإسهال بعد الأكل علامة على 5 أمراض خطيرة.. لن تتخيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يصاب الكثيرون بالإسهال بعد تناول الطعام، وفي بعض الأحيان قد يكون ذلك طبيعيا، أما في حالات أخرى يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض.

وكشف كل من موقعي "healthline" و"health" أسباب الإسهال بعد الأكل.

الأمراض المنقولة بالأغذية

قد يؤدي تناول الطعام أو الماء الملوث إلى إدخال البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات الضارة إلى الجهاز الهضمي، ما يسبب الإصابة بالإسهال.

متلازمة القولون العصبي (IBS)

قد تؤثر على الأمعاء الغليظة وتسبب الإسهال وآلام البطن والانتفاخ وتغيرات في حركات الأمعاء والبراز المائي.

مرض كرون

هو التهاب الأمعاء المزمن (IBD) الذي يؤثر على الجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى التهاب وتلف بطانة الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء، وتشمل أعراضه:

آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن والتعب وانخفاض الشهية ووجود دم في البراز.

التهاب القولون التقرحي

هو مرض التهابي مزمن آخر في الأمعاء، قد يسبب تكوين القرح في البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، ما يؤدي إلى إفراغ القولون بشكل متكرر أكثر من المعتاد بعد وقت قصير من تناول الوجبة، وبالتالي الإصابة بالإسهال.

الطفيليات

يمكن أن تسبب الطفيليات المنقولة بالغذاء مرض باركنسون بجانب الإصابة بالإسهال.

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