هذا ما يفعله تناول موزتين يوميا بجسمك.. يحمي من 5 أمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الموز قد يسهم في الوقاية من 5 أمراض خطيرة، بفضل احتوائه على المزيد من العناصر الغذائية، مثل: البوتاسيوم وفيتامين سي والماغنسيوم.

وكشف موقع "هيلث لاين" 5 مشكلات صحية قد يعالجها الموز.

الوقاية من السمنة

يحتوي الموز على الألياف ونوع من النشا يقلل الشهية ويسهم في فقدان الوزن ومنع الإصابة بالسمنة.

التحكم في مستويات السكر في الدم

الموز يسهم في تقليل مستوى السكر في الدم ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي لن تتمكن من امتصاص الجلوكوز، ويبدأ البنكرياس في إنتاجه بكميات أكبر.

الوقاية من فقر الدم

يحدث بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء ومستوى الهيموجلوبين في الدم، ولكن الموز غني بكمية عالية من الحديد وفيتامين ب6 الذي ينظم مستويات الجلوكوز في الدم، ما يسهم يساعد في منع الإصابة بفقر الدم.

خفض ضغط الدم

يسهم الموز في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على البوتاسيوم.

صحة القلب

تناول الموز بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

اقرأ أيضا:

تنبؤات منجم هندي تثير الرعب.. هل العالم على وشك حرب عالمية جديدة؟

امرأة تعثر على شيء غير متوقع في غرفة نومها.. ماذا وجدت؟

لحظة مروعة.. انهيار مسرح يقتل 9 أشخاص ويصيب 50 فردا

‎على طريقة مسلسل"البيت بيتي".. خبير أثري يكشف عن قصص حقيقية عن لعنة الفراعنة

لماذا يصعب الوقوع في الحب مع تقدم العمر.. التفسير النفسي لذلك