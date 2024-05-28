الامارات | السوريون في المقدمة.. عدد غير مسبوق يحصلون على الجنسية الألمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت ألمانيا زيادة كبيرة أخرى في عدد من حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي، إذ دفع توافد أعداد ضخمة من الوافدين من سورية، عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن نحو 200 ألف شخص حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة تقدر بـ31 ألفاً أو 19% مقارنة بالعام السابق.

هذه الزيادة تأتي في أعقاب زيادة بنسبة 28% عام 2022، والتي كان السبب فيها أيضاً أعداد كبيرة من السوريين الذين تم تجنيسهم مع تزايد أعداد الذين هاجروا إلى ألمانيا بين عامي 2014 و2016 والذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن 75500 شخص من سورية، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل 38% من الإجمالي.

وذلك العدد يمثل زيادة نسبتها 56% مقارنة بعام 2022. وأمضى أولئك الأشخاص ما متوسطه ست إلى ثماني سنوات في ألمانيا قبل أن يصبحوا مواطنين ألماناً.

ونال نحو 10700 شخص من كل من تركيا والعراق الجنسية الألمانية العام الماضي، ما يضع هاتين المجموعتين في المرتبة الثانية.

وتشمل شروط الحصول على الجنسية معرفة عملية باللغة الألمانية وأن يثبت مقدم الطلب قدرته على إعالة نفسه مالياً.

ويقضي القانون - كما كانت الحال في العام الماضي - بأن يقيم الشخص في ألمانيا من حث المبدأ، مدة ثماني سنوات على الأقل، على الرغم من أن هذا الشرط لم يكن يطبق على الأزواج والأطفال.

ويمكن خفض تلك المدة إلى ست سنوات لمن يحققون «إنجازات خاصة تتعلق بالاندماج» مثل الإلمام القوي باللغة أو الإنجازات المهنية أو الانخراط المدني.

ويتم تخفيف هذه القواعد بمقتضى تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو. وسيكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد الإقامة مدة خمس سنوات في ألمانيا، أو ثلاث في حالة تحقيق مقدم الطلب «إنجازات اندماج خاصة».

وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائياً إذا كان أحد الأبوين قد أقام بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات، بدلاً من ثماني سنوات. كما ستسقط السلطات القيود المفروضة على حمل جنسية مزدوجة.