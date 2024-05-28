4 علاجات منزلية لالتهابات العيون في فصل الربيع.. مفعول العسل سحري

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الربيع تنتشر حبوب اللقاح وتسبب معاناة لفئات كثيرة من مرضى الحساسية، الذين يتعرضون بسببها للالتهابات والحكة وأعراض أخرى، مثل احتقان وسيلان الأنف، والتهاب العينين، بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد لـ«هن»، لذا نستعرض بعض العلاجات المنزلية لهذه الإلتهابات.

علاجات منزلية لالتهابات العيون

لعلاج إلتهابات العيون في الربيع جربي العسل، الذي يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، إذ توصلت دراسات إلى أن شمع العسل الذي يستخدمه النحل لتبطين الخلايا، قد يساعد على علاج أمراض العيون المختلفة، وفق موقع «healthline».

واكتشفت دراسة أجريت عام 2017، أن قطرات العين بالعسل قد تكون فعالة في المساعدة على تخفيف جفاف العين لدى البشر، لكن لا يجب عليك أبدًا وضع العسل الخام مباشرة في عينيك.

أكياس الشاي

وضع أكياس الشاي الباردة على عينيك وهي مغلقة، يمكن أن يكون وسيلة للاسترخاء، كما تظهر الأبحاث أن بعض أنواع الشاي لها خصائص مضادة للميكروبات، مثل:

الشاي الأخضر.

الشاي الأسود.

الشاي الصيني الأسود.

شاي فوتشوان.

وأظهرت الأبحاث أيضًا، أن بعض أنواع شاي الأعشاب لها خصائص مضادة للميكروبات ضد سلالات معينة من البكتيريا، بما في ذلك:

شاي ثمر الورد.

شاي الزعتر.

شاي الشيح.

شاي بالنعناع.

شاي إشنسا.

شاي القرفة.

شاي الرمان.

ولهذا السبب، فإن استخدام أكياس الشاي على عينيك يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتقليل التورم، لكن على الرغم من أن العلاجات المضادة للالتهابات، يمكن أن تهدئ الأعراض، إلا أنه يجب علاج عدوى العيون بمساعدة طبيب.

الكمادات الدافئة لتهدئة أعراض العين

قد تكون الكمادات الدافئة قادرة على تهدئة التهاب الجفن، والمساعدة في تهدئة أعراض جفاف العين، لأنها تساعد على فتح غدة الميبوميان، مما يساعد على تليين العينين، ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الكمادات الدافئة قد توفر الراحة، إلا أنها لا يمكنها علاج الحالة فعليًا.

النصائح لعمل كمادات دافئة:

بلل قطعة قماش في الماء الدافئ وضعها بلطف على عينيك.

استخدم الماء الفاتر.

تأكد من أن قطعة القماش التي تستخدمها نظيفة حتى لا تعرض عينيك لمزيد من الجراثيم.

الكمادات الباردة

مثل الكمادات الدافئة، يمكن أن تساعد الباردة في تخفيف الانزعاج المرتبط ببعض أمراض العيون، بما في ذلك التهاب الملتحمة التحسسي، كما يمكن أن تقلل من التورم في حالة إصابات العين والالتهابات.

فيما يلي بعض النصائح لعمل كمادة باردة:

بلل قطعة قماش في الماء البارد وضعها بلطف على عينيك.

أو تجميد قطعة قماش مبللة في كيس بلاستيكي قابل للغلق لبضع دقائق قبل استخدامها على عينيك.

لا تضغط بقوة على عينيك أو تضع الثلج مباشرة عليهما.

ونصحت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هُن»، بتناول البصل النيء، قائلةً: «يحتوي على مركبات الكبريت، التي تساعد على تحفيز إنتاج الأنسولين في الجسم، ويساعد أيضًا على الحفاظ صحة العيون».