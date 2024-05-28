ماذا تفعل الكوسة بجسمك؟.. لن تتخيل تأثيرها على مستوى الكوليسترول والوقاية من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوسة من الخضروات الخضراء الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم، ومنها الحماية من خطر الإصابة بالسرطان، لأنها مصدر غني بمادة الفلافونيد، ومضادات الأكسدة، التي تحمي من الأمراض والالتهابات.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب لـ"الخليج 365"، إن الكوسة من الخضروات الغنية بفيتامين سي، وفيتامين ب 6، والبوتاسيوم، والمنجنيز، بالإضافة إلى الألياف، والبروتينات، والكربوهيدرات.

وأضافت أن الكوسة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، لأنها غنية بالألياف مما يحسن من حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وأيضًا تساعد على نمو البكتريا النافعة.

وأكدت أن هذا الخضار يساعد أيضًا على تنظيم ضغط الدم وحماية القلب، لأنه غني بالبوتاسيوم، وكذلك تنظم مستويات الكوليسترول الضار.

وأشارت إلى أن الكوسة غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، لذلك تحمي من الالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وقدمت عدة فوائد أخرى للكوسة تشمل ما يلي:

حماية صحة العين لأنها غنية بفيتامين أ.

تنظيم السكر، لأنها غنية بالألياف.

تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

تساعد على إنتاج الكولاجين، والحفاظ على صحة البشرة.

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