مكاسب بالجملة.. ماذا ينتظر الأبراج الهوائية الفترة المقبلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف خبير الأبراج محمد صبحي توقعات ومفاجآت الأبراج الهوائية الفترة المقبلة.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" إن الأبراج الهوائية، مثل الجوزاء والميزان والدلو لديهم فرص للسفر وشراء سيارة أو شيء غالي الثمن ومكاسب مالية أو نجاح مشروع خاص أو شراكة مالية خلال الفترة القادمة.

ونصح خبير الأبراج مواليد هذه الأبراج بالاهتمام بصحة أطفالهم، ومن المتوقع بالنسبة للعازبين الزواج قريبا أو الحصول على وظيفة طال انتظارها.

وأضاف أن الأعمال التجارية الخاصة بمواليد الأبراج الهوائية ستؤتي ثمارها الفترة المقبلة، كما ستكون لديهم انفراجات وإنجازات على الصعيد المالي واستقرار عاطفي.

وتابع أنه يجب على هؤلاء توخي الحذر من الحسد.

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