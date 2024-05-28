للرجال.. 5 مشروبات باردة تزيد الخصوبة وتمنع تشوهات الحيوانات المنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على خصوبة الرجل، لذا يجب معرفة المشروبات التي تساعد على الخصوبة وتعزز فرص الإنجاب لديك.

وتوجد 5 مشروبات باردة وفعالة لزيادة الخصوبة عند الرجال، وفقا لما قاله الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لـ"الخليج 365".

عصير الرمان: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الحيوانات المنوية من التلف، ويرفع من مستويات هرمون التستوستيرون، ويساعد على تحسين حركة الحيوانات المنوية.



عصير البطيخ: غني باللايكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية، ويزيد من عددها وحركتها.

عصير الجزر: يحتوي على فيتامين "أ" الذي يعزز صحة الجهاز التناسلي الذكري، ويحمي من تشوهات الحيوانات المنوية.



عصير التفاح: يحتوي على فيتامين "سي" الذي يعزز جهاز المناعة، ويحمي من العدوى التي قد تؤثر على الخصوبة.

حليب جوز الهند: غني بالدهون الصحية التي تدعم صحة الجهاز التناسلي الذكري، وترفع من مستويات هرمون التستوستيرون.

نصائح طبية لزيادة خصوبة الرجال وتعزيز فرص الإنجاب

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

استشارة الطبيب في حال وجود أي مشاكل في الخصوبة.

يجب الإقلاع عن التدخين

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