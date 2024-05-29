للرجال.. تناول هذا الطعام يوميا يعزز نسبة الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - النظام الغذائي الصحي جزء مهم من تعزيز الخصوبة عند الرجال، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم، حسبما ذكر حازم علي، استشاري التغذية العلاجية.

وأضاف لـ"الخليج 365" إن هناك طعاما من الأطعمة يمكن أن يساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين جودتها.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تُعرف بقدرتها على تحسين صحة الحيوانات المنوية وتقليل الالتهاب، من أفضل أنواع الأسماك الدهنية لتعزيز الخصوبة

مصدر جيد لفيتامين D

فيتامين D ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري الذي يلعب دورًا هامًا في صحة الحيوانات المنوية والوظيفة الجنسية.

غنية بالزنك

يعد الزنك عنصرًا غذائيًا ضروريًا لتكوين الحيوانات المنوية، ووظيفتها، كما أنه يُساعد على تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون.

غنية بمضادات الأكسدة

تُساعد مضادات الأكسدة على حماية الحيوانات المنوية من التلف، الذي تسببه الجذور الحرة، مما يُساهم في تحسين جودتها ووظيفتها.

ما هي أنواع الأسماك المفيدة للخصوبة؟

السلمون

يُعدّ السلمون من أفضل أنواع الأسماك الدهنية، الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين D.

التونة

تُعدّ التونة مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين B12.

الماكريل

يُعدّ الماكريل غنيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين B6.

السردين

يُعدّ السردين مصدرًا جيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والكالسيوم.

كمية الأسماك الموصى بها لتعزيز الخصوبة

نصائح طبية لتناول الأسماك لتعزيز الخصوبة

اختر الأسماك الطازجة أو المجمدة.

اطبخ الأسماك بطرق صحية مثل الشوي أو السلق أو البخار.

تجنب قلي الأسماك أو تناولها مع الكثير من الدهون.

تناول الأسماك مع مجموعة متنوعة من الخضروات والحبوب الكاملة.