لا تتناول هذه الأطعمة والمشروبات قبل النوم مباشرة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هناك العديد من العوامل التي تساهم في مشاكل النوم، بما في ذلك التوتر والقلق والبيئة ونمط الحياة، ما تأكله وتشربه قبل النوم يمكن أن يؤثر أيضًا على نومك.

قال معتز القيعي اخصائي التغذية العلاجية والرياضية لمصراوي، إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل النوم مباشرة.

تناول الكافيين

الكافيين هو منبه يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم والبقاء نائمين، يوجد الكافيين في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والشوكولاتة الداكنة والصودا، من الأفضل تجنب الكافيين في الساعات الست التي تسبق وقت النوم.

الأطعمة الحارة

يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة حرقة المعدة وعسر الهضم ، مما قد يجعل من الصعب عليك النوم بشكل مريح، تجنب تناول الأطعمة الحارة في غضون ساعتين على الأقل من وقت النوم.

تناول الوجبات الكبيرة

تناول وجبة كبيرة قبل النوم مباشرة يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم، يستغرق جسمك وقتًا لهضم الطعام ، وقد تشعر بعدم الارتياح أو الانتفاخ إذا ذهبت إلى الفراش ممتلئًا.

من الأفضل تناول وجبة خفيفة صحية قبل النوم بـ 3-4 ساعات.

تناول السكر

يمكن أن يمنحك السكر دفعة طاقة قصيرة المدى، ولكن يمكن أن يتسبب في تحطم مستوى السكر في الدم لاحقًا في الليل ، مما قد يوقظك، تجنب تناول الأطعمة والمشروبات السكرية في الساعات القليلة التي تسبق وقت النوم.

تناول الأطعمة المالحة

يمكن أن تسبب الأطعمة المالحة الجفاف ، مما قد يجعلك تستيقظ في الليل للذهاب إلى الحمام، يمكن أن تؤدي الأطعمة المالحة أيضًا إلى الانتفاخ ، مما قد يجعل من الصعب عليك النوم بشكل مريح، تجنب تناول الأطعمة المالحة في غضون ساعتين على الأقل من وقت النوم.

نصائح طبية مهمة

خلق بيئة نوم مريحة مظلمة وهادئة وباردة.

استرخاء قبل النوم بقراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو الاستحمام بماء دافئ.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في السرير ، مثل التلفزيون أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

ممارسة الرياضة بانتظام ، ولكن تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة.

تجنب القيلولة أثناء النهار.

إذا كنت تعاني من الأرق بشكل مزمن ، فاستشر طبيبك.

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