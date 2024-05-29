الامارات | زيادة كبيرة في علاجات سرطان الجلد بألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدار السنوات الـ20 الماضية زاد عدد علاجات سرطان الجلد في المستشفيات بألمانيا بشكل ملحوظ.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن أكثر من 109 آلاف شخص تلقوا علاجات داخل مستشفيات على مستوى ألمانيا عام 2022 بسبب إصابتهم بسرطان الجلد، وكانت هذه الزيادة بنسبة نحو 75% عما كانت عليه في 2002. وزادت علاجات سرطان الجلد الفاتح على وجه الخصوص. وتضاعف عدد حالات الإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد في غضون 20 عاماً ليصل إلى 84 ألفاً و500 حالة في 2022. وبسبب سرطان الجلد الأسود - المعروف في المصطلحات التقنية باسم السرطان الميلانيني - تلقى 25 ألف شخص علاجاً في المستشفيات عام 2022، أي أكثر بـ14% عما كان عليه العدد في 2002.

وأشعة الشمس عادة ما تكون السبب وراء الإصابة بسرطان الجلد الفاتح، ويمكن معالجته على نحو جيد في معظم الحالات.