الامارات | تحدي القراءة العربي يُتوِّج بطل المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة، الطالب يوسف الزهري من الصف الـ10 في مدرسة الإمام الغزالي التابعة لمنطقة الرباط سلا، بطلاً على مستوى المملكة المغربية من بين 800 ألف طالب وطالبة شاركوا في التصفيات، ومثّلوا 7165 مدرسة، تحت إشراف 8500 مشرف ومشرفة.

وجرى تتويج يوسف، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» الذي جرى في العاصمة المغربية الرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والقائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات بالرباط ثاني الرميثي، ومشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، وعدد من المسؤولين والتربويين.

كما شهد الحفل تتويج نجاة شربيكة، من منطقة كلميم واد نون، بلقب «المشرف المتميّز»، وحصدت مؤسسة اقرأ من منطقة الدار البيضاء سطات لقب «المدرسة المتميّزة».

وفي فئة أصحاب الهمم، صعد ثلاثة طلاب إلى التصفيات النهائية، ونالت المركز الأول كوثر القرشي من الصف الـ11 في الثانوية العلمية صومعة حسان التابعة لمنطقة الرباط سلا القنيطرة.

وشهدت الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشاركة قياسية، إذ وصل إجمالي الطلبة المشاركين إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 229 ألفاً و620 مدرسة، وبإشراف 154 ألفاً و643 مشرفاً ومشرفة قراءة.

اهتمام كبير

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي: «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بترسيخ عادة القراءة لدى طلاب وطالبات المملكة المغربية، وتحسين مستوياتهم الثقافية والمعرفية، وسجل طلاب المملكة حضوراً متميّزاً في جميع دورات التحدي، ولمسنا خلال مراحل التصفيات وصولاً إلى حفل تتويج أبطال الدورة الثامنة على المستوى الوطني، حرصاً كبيراً من جميع المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية على المشاركة، وتنسيق الجهود لإنجاح هذه المنافسات الطلابية المعرفية».

وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وجميع القائمين على مبادرة «تحدي القراءة العربي». وهنّأ الفائزين والفائزات وأهالي الطلبة وجميع المشاركين في المنافسات.

تطوير

من جانبه، أكد الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء أن «تحدي القراءة العربي مستمر في تطوير أساليب عمله، وترسيخ نهجه القائم على تسهيل مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة في كل دورة جديدة»، مشيراً إلى أن ما تحقق من أرقام قياسية في الدورة الثامنة، جاء ثمرة للجهود التي تبذلها فرق عمل «تحدي القراءة العربي»، والتعاون الكبير بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ووزارات التربية والتعليم والمعنيين بالشأن الثقافي في الدول المشاركة.

وقال: «أثبت الحضور المغربي في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، وارتفاع أعداد المشاركين في تصفياتها، أن نشر الثقافة والمعرفة يحظى باهتمام كبير من المعنيين بالعملية التربوية في المغرب، وأن تعزيز مكانة اللغة العربية يمثّل أولوية في خطط وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما بدا واضحاً خلال التصفيات النهائية».

أكبر مسابقة

يهدف «تحدي القراءة العربي» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة باللغة العربية على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتشجيع الشباب العربي على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

. كوثر القرشي تحرز المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، ونجاة شربيكة تنال لقب «المشرف المتميّز».

. 800 ألف طالب وطالبة شاركوا في الدورة الثامنة بالمغرب.