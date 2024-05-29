الامارات | بعد «فضيحة الصفعة».. ويل سميث «يعود كفراشة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقب مرور عامين على «فضيحة الصفعة» في حفل توزيع جوائز «الأوسكار»، يشعر النجم ويل سميث (55 عاماً) وكأنه ولد من جديد، ويشبه تحولاته الداخلية بدورة حياة الفراشة.

وقال الممثل الأميركي للصحافيين، أول من أمس، في برلين خلال العرض الأول الأوروبي لفيلم «فتيان أشقياء.. الركوب أو الموت»: «إن القدرة على إعادة اختلاق نفسك والتعافي والقدرة - إن جاز التعبير - على الموت والولادة من جديد، هي القدرة المطلقة للإنسان.. أن تكون يرقة وتتحلل وتموت، ثم تعود كفراشة».

وكان سميث قد صفع الممثل الأميركي كريس روك على المسرح خلال حفل توزيع جوائز «الأوسكار» لعام 2022، بعد أن ألقى الأخير نكتة عن زوجة سميت، جادا بينكيت سميث. وألمحت النكتة إلى تصفيفة الشعر القصيرة لجادا جرّاء تساقط شعرها لأسباب مرضية. واعتذر سميث لاحقاً عن تصرفه، ومع ذلك مُنع من حضور فعاليات «الأوسكار» لـ10 سنوات.