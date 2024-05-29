دراسة تكشف العلاقة بين الفاكهة والخضروات ومدة النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة من جامعتي هلسنكي وتوركو في فنلندا، العلاقة بين تناول الفاكهة والخضروات ومدة النوم.

وفي هذه الدراسة الجديدة، أراد الباحثون استكشاف كيف يمكن أن تؤثر مدة النوم على استهلاك الفواكه والخضروات، والعكس بالعكس، بحسب "مديكال إكسبريس".

وشارك في الدراسة 5043 شخصاً، وبلغت نسبة الإناث بينهم 55.9%، وتم تقسيمهم إلى 3 فئات حسب مدة النوم: قصير (أقل من 7 ساعات في اليوم)، عادي (7-9 ساعات في اليوم)، وطويل (أكثر من 9 ساعات).

ووجد الباحثون أن الأنماط الزمنية المسائية (الميل للسهر) غالباً ما ترتبط بالسلوكيات الغذائية غير الصحية، بما في ذلك الميل إلى عادات الأكل المرتبطة بالسمنة.

بينما أظهر الذين ينامون بشكل طبيعي تناولًا أعلى من الفواكه والخضروات في جميع مجموعات الفاكهة والخضروات، مقارنة بمن ينامون لفترة قصيرة أو طويلة.

وفي مجموعات الفاكهة والخضروات الفرعية، لاحظ الباحثون تأثيراً إيجابياً لأكل التفاح والتوت.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يستهلك الناس ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات يومياً.

في حين توصي أحدث نصيحة صادرة عن مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي بتناول كميات أكبر، وتشجع على تناول ما بين 500 و800 غرام من الخضروات والفواكه والتوت، يومياً.